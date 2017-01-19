Ulefone Gemini получил две тыльные камеры и металлический корпус

Смартфон Ulefone Gemini является более дешевой альтернативой Ulefone Gemini Pro. Новинка оснащается двумя камерами сзади, на 13 Мп и 5 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп. Спереди расположен дактилоскопический датчик, он встроен в кнопку Home. В корпусе широко используется металл.

Внутри находится 4-ядерный чип MediaTek MT6737T, 3 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ. С помощью microSD карт пространство для фото и приложений можно увеличить до 256 ГБ.

Гаджет оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Габариты Ulefone Gemini – 154,5 х 76,8 х 9,1 мм, вес всего 185 граммов. Работает новинка на Android 6.0.