Ulefone Gemini получил две тыльные камеры и металлический корпус

Смартфон Ulefone Gemini является более дешевой альтернативой Ulefone Gemini Pro. Новинка оснащается двумя камерами сзади, на 13 Мп и 5 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп. Спереди расположен дактилоскопический датчик, он встроен в кнопку Home. В корпусе широко используется металл.

Внутри находится 4-ядерный чип MediaTek MT6737T, 3 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ. С помощью microSD карт пространство для фото и приложений можно увеличить до 256 ГБ.

Гаджет оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 х 1080 пикселей. Габариты Ulefone Gemini – 154,5 х 76,8 х 9,1 мм, вес всего 185 граммов. Работает новинка на Android 6.0. 

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