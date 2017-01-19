Недорогой Vivo V5 Lite получил селфи-камеру на 16 Мп

Одновременно с Vivo V5 Plus двойной фронтальной камерой, компания Vivo представила еще одно пополнение V-серии, в которую входят ориентированные на любителей автопортретов смартфоны. Смартфон Vivo V5 Lite представляет собой более простую модель. Она может похвастаться 16-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой.





Vivo V5 Lite оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (1280 x 720 пикселей) и 13-мегапиксельной основной камерой со светодиодной вспышкой и фазовым автофокусом. Аппаратной основой стал неназванный 64-битный восьмиядерный процессор, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.





Размеры составляют 153,8 x 75,5 x 7,6, а вес — 155 мм. Предусмотрена поддержка двух SIM-карт, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS и ГЛОНАСС. Работа производится под управлением Funtouch OS 2.6 на базе операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Vivo V5 Lite поступит в продажу сначала в Тайланде, Индонезии, Мьянме и Филиппинах. Цена пока официально не объявлена.