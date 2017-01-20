Металлический Ulefone Gemini с двойной камерой стоит $140

Компания Ulefone официально представила свой первый смартфон с двойной камерой — Ulefone Gemini. Смартфон получил на задней панели 13-мегапиксельную основную камеру и 5-мегапиксельную вспомогательную для отслеживания глубины при съемке.

Ulefone Gemini заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал четырехъядерный MediaTek MT6737T с тактовой частотой 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом 256 ГБ.

Поддерживаются SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.0 и GPS. Размеры составляют 154,5 x 76,8 х 9,1 мм, а вес — 185 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с прицелом на будущий апдейт до Android 7.0 Nougat.

При таких параметрах Ulefone Gemini стоит совсем недорого —  $139,99.

Источник
Ulefone
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