Десятиядерный Xiaomi Redmi Note 4 стал восьмиядерным

Китайская компания Xiaomi представила в Индии необычную вариацию смартфона Redmi Note 4. Напомним, дебютировавший в Китае в прошлом году Xiaomi Redmi Note 4 базируется на десятиядерном процессоре Helio X20 от MediaTek, тогда как новый индийский вариант получил восьмиядерный Snapdragon 625 от Qualcomm.

Также отличаются опции доступной памят. Вместо вариантов с 3 ГБ оперативной памяти + 32 ГБ встроенной флеш-памяти и 3 ГБ RAM + 64 ГБ ROM, в Индии предлагаются 2 ГБ RAM + 32 ГБ ROM, 3 ГБ RAM + 32 ГБ ROM и 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM.


В остальном смартфон остался прежним. Xiaomi Redmi Note 4 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аккумулятор обладает емкостью 4100 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G с VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой MIUI 8. Размеры составляют 151 х 76 х 8,45 мм, а вес — 175 граммов.

В Индии Xiaomi Redmi Note 4 стоит порядка 146, 161 и 190 долларов США, в зависимости от опций памяти.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Redmi Note 4

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