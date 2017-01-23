Samsung назвала причины взрывов Galaxy Note 7

Сегодня в Сеуле компания Samsung на пресс-конференции назвала причины возгорания и самоподрыва смартфонов Galaxy Note 7. Исследовав более 200 тысяч устройств и 30 тысяч аккумуляторов, специалисты (в количестве более 700 человек, как из самой корпорации, так и независимые эксперты из UL, Exponet, TUV Rheinland) выяснили — взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки. Причем, перегревались, как «первые» (аккумуляторы оказались слишком большими), так и «вторые» (также имели дефект) батареи, установленные уже после отзыва в сентябре.

Руководитель Samsung Дон Джино Ко (Koh Dong-jin) извинился перед пользователями, операторами связи и торговыми сетями. С целью исключить подобные явления в будущем южнокорейский гигант ввел многоуровневый протокол безопасности и сложный процесс проверки аккумуляторов. Причем, работать над батареями будут не только специалисты самой Samsung, но и сторонние консультанты по вопросам безопасности элементов питания.

Напомним, что Galaxy Note 7 начали продавать в августе 2016-го года, однако после целой серии сообщений о возгораниях в сентябре производителю пришлось отозвать более 2,5 миллионов смартфонов. А в октябре производство и продажи устройства вовсе прекратились.