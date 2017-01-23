Китайцы показали потенциальный Huawei P10 Lite

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен готовящийся к выпуску смартфон смартфон Huawei под маркировкой WAS-AL00.


Как полагают специалисты, это может оказаться модель Huawei P10 Lite, младшая версия флагманских P10 и P10 Plus, анонс которых ожидается на мероприятии 26 февраля, к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Смартфон выглядит походим по дизайну на Honor 8, но получил обычную одинарную тыльную камеру вместо двойной.

По данным TENAA, смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор Kirin с тактовой частотой 2,1 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 2900 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Huawei EMUI 5.0. Размеры составляют 146,5 x 72 x 7,2 мм, а вес — 146 граммов.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID Huawei TENAA Huawei P10

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