В GFXBench появилось описание смартфона LeEco X10

В базе данных теста GFXBench появилось описание смартфона LeEco X10. Любопытно, что устройство оснащается сразу 4 камерами — сдвоенные решения используются и спереди и сзади. Основная камера имеет датчики разрешением 12 Мп, умеет снимать видео в 4K. Фронтальная камера, что удивительно, оснащена еще более продвинутыми матрицами, по 15 Мп каждая. Таким образом, LeEco X10 может стать идеальным селфифоном.

Остальные характеристики также весьма впечатляющие — устройство использует 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560 х 1440 пикселей, базируется на чипе Snapdragon 820, имеет 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ.  

Источник
GFXBench
Теги
смартфоны LeEco

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