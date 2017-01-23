Nokia Heart с Android Nougat засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона под условным названием Nokia Heart, который пока не был представлен официально.





Согласно данным бенчмарка, смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Он оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фрортальной камерами. Аппаратной основой стал восьмидерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти.

Напомним, следующий анонс смартфонов под брендом Nokia ожидается 26 февраля, к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

В мае 2016 года Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет. В начале января HMD представила свой первый смартфон под брендом Nokia — Nokia 6. По словам производителя, Nokia 6 стал первым из нескольких Android-смартфонов под брендом Nokia, дебют которых запланирован на первую половину 2017.