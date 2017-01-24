Samsung оставила LG G6 без Snapdragon 835

Разнообразные утечки пророчили будущему флагманскому смартфону LG G6 новый мощный процессор Qualcomm Snapdragon 835. Однако это предсказание может не сбыться. По данным авторитетного издания Forbes, вместо сверхнового Snapdragon 835 флагману LG придется довольствоваться прошлогодним Snapdragon 821.


Причиной такого шага стало то, что Samsung попросту присвоила себе начальные партии Snapdragon 835. По словам одного из источников, Snapdragon 835 не станет доступен в больших объемах до выхода Galaxy S8. А это может произойти 14 апреля, по крайней мере, в Южной Корее.

Отметим, что на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835 также ожидаются Xiaomi Mi 6 и флагманский смартфон Nokia. Компания Samsung участвовует в разработке Snapdragon 835, который базируется на основе техпроцесса Samsung 10-нм FinFET.

Напомним, LG назначила следующее пресс-мероприятие на 26 февраля, как раз к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Предположительно, именно на нем и дебютирует LG G6.

Для него уже официально представлен специальный экран от LG Display — 5,7-дюймовый QHD+ LCD с соотношением сторон 18:9. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей, что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi.

Судя по предварительной информации, LG G6 сможет превзойти многие из современных флагманов по соотношению площади дисплея к площади передней панели. В одном из тизеров LG также намекала на защиту от воды.

Согласно более ранним утечкам, LG G6 оснащается двойной основной камерой с разным фокусным расстоянием каждого из модулей, а также двухцветной вспышкой. Смартфон базируется на топовом процессоре Snapdragon 835 от Qualcomm. На нижней кромке расположился порт USB-Type C, а на верхней есть 3,5-мм разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев на задней панели, судя по всему, сможет выполнять функции кнопки включения/выключения.

Источник
Forbes
Теги
смартфон ANDROID Samsung LG LG G6

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