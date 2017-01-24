Смарт-часы LG Watch Sport и Watch Style показались на изображениях

Профильный ресурс Techno Buffalo опубликовал изображения двух готовящихся к выпуску смарт-часов LG на базе Android Wear 2.0, полученные от анонимного источника.


Судя по всему, черная крупная модель представляет собой LG Watch Sport, а золотистая и более компактная — LG Watch Style. Напомним, первая информация о них появилась в сети на прошлой неделе. Тогда сообщалось, что Watch Sport и Watch Style готовятся к выпуску совместно Google и LG. Их дебют смарт-часов ожидается 9 февраля на пресс-мероприятии, на котором состоится релиз финальной версии Android Wear 2.0. Продажи начнутся в США на следующий день. В течение февраля и марта часы станут доступны и в других регионах.

Часы получат круглые OLED-дисплеи, 4 ГБ памяти, поддержку Wi-Fi и Bluetooth, голосового помощника Google Assistant и кнопки в стиле колесика Digital Crown у Apple Watch. Главным отличием станет размер часов, но не единственным.

LG Watch Sport оснащается 1,4-дюймовым дисплеем с разрешением 480 x 480 пикселей, 768 МБ оперативной памяти, аккумулятором на 430 мАч, GPS
3G/4G LTE, NFC с поддержкой Android Pay и пульсомером, а также защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

LG Watch Style оснащается 1,2-дюймовым дисплеем с разрешением 360 x 360 пикселей, 512 МБ оперативной памяти, аккумулятором на 240 мАч, а также защищен от воды и пыли по стандарту IP67.

Источник
Techno Buffalo
Теги
ANDROID LG смарт-часы Android Wear 2.0 LG Watch Sport LG Watch Style

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