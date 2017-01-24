Владельцы Samsung Galaxy S7 edge жалуются на розовую полосу на экране

Владельцы Samsung Galaxy S7 edge жалуются на появление странной вертикальной розовой полосы на экране смартфона, которая не желает исчезать. Первые жалобы можно обнаружить еще летом 2016 года, так что это не забавный сюрприз ко Дню святого Валентина. Несмотря на давнюю историю, жалобы приобрели массовый характер после недавнего упоминания на профильном ресурсе Myce.





Судя по отзывам, полоса проявляется случайным образом, хотя нельзя исключать, что она вызвана физическим повреждением, воздействием воды или другим некорректным использованием.

Сама Samsung пока не признала проблему официально. Она вполне может оказаться широко распространенной, жалобы на нее встречаются в самых разных странах мира и у разных операторов.