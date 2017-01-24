Samsung Galaxy S8 дебютирует 29 марта в США и Европе

Компания Samsung представит свой новый флагманский смартфон Galaxy S8 на одновременном мероприятии в США и Европе, которе намечено на 29 марта 2017 года. Об этом рассказал известный источник утечек под псевдонимом Ricciolo через свой аккаунт в Twitter.


Ранее он же отмечал, что старт продаж состоится на 17 неделе года, то есть между 24 апреля и 30 апреля, а ориентировочная цена составит 849 долларов. Напомним, на вчерашней пресс-конференции Кох Дон Джин (Koh Dong-jin), руководитель мобильного подразделения Samsung, упомянул, что Samsung не станет представлять Galaxy S8 на грядущей выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Согласно более ранним слухам, флагман Samsung 2017 года может выйти в двух версиях — 6,2-дюймовой с дисплеем "от кромки до кромки" и 5,7-дюймовой с изогнутым экраном. В Samsung Galaxy S8 Plus появится двойная камера, но ее не будет в простом Samsung Galaxy S8.

Предположительно, Galaxy S8 получит улучшенную камеру, Super AMOLED-дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) для работы с устройствами виртуальной реальности, который займет всю переднюю панель, а сканер отпечатков пальцев будет встроен прямо в экран. Аппаратной основой Galaxy S8 станут 10-нанометровые процессоры Qualcomm Snapdragon 830 и Exynos 8895. Упоминаются новый голосовой помощник на базе Viv, поддержка NFC с MST для платежного сервиса Samsung Pay. Также смартфону предсказывают стереодинамики под брендом Harman и переход на порт USB Type-C с избавлением от стандартного 3,5-мм разъема для наушников.

Источник
Ricciolo
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S8

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