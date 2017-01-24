Samsung SM-Z250F станет первым смартфоном на Tizen 3.0

Компания Samsung сейчас продает пару смартфонов под управлением операционной системы Tizen и планирует выпустить еще, в особенности для развивающихся рынков вроде Индии, Бангладеш и Нигерии. По данным профильного ресурса SamMobile, компания начала разработку своего первого смартфона на базе Tizen 3.0.



Samsung Z2

Им станет модель под номером Samsung SM-Z250F и с кодовым названием Pride. Смартфон выйдет в тех же странах, где сейчас доступен Samsung Z2. Отмечается, что главной изюминкой новой версии Tizen станет голосовое управление.

Напомним, помимо смартфонов Samsung продает смарт-часы, фитнес-трекеры и телевизоры на основе Tizen. Не так давно она приобрела стартап Viv Labs, специализирующемся на системах искусственного интеллекта.