Samsung SM-Z250F станет первым смартфоном на Tizen 3.0

Компания Samsung сейчас продает пару смартфонов под управлением операционной системы Tizen и планирует выпустить еще, в особенности для развивающихся рынков вроде Индии, Бангладеш и Нигерии. По данным профильного ресурса SamMobile, компания начала разработку своего первого смартфона на базе Tizen 3.0.

Samsung Z2
Samsung Z2

Им станет модель под номером Samsung SM-Z250F и с кодовым названием Pride. Смартфон выйдет в тех же странах, где сейчас доступен Samsung Z2. Отмечается, что главной изюминкой новой версии Tizen станет голосовое управление.

Напомним, помимо смартфонов Samsung продает смарт-часы, фитнес-трекеры и телевизоры на основе Tizen. Не так давно она приобрела стартап Viv Labs, специализирующемся на системах искусственного интеллекта.

Источник
SamMobile
Теги
смартфон Samsung Tizen

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