Россия заняла второе место в мире по доступности сотовой связи

Пресс-служба Минкомсвязи сообщила, что Россия заняла второе место в мире по уровню доступности тарифов на услуги сотовой связи и десятое место в мире по уровню доступности услуг широкополосного доступа в Интернет. Это следует из рейтинга 2016 года «Индекс готовности к сетевому обществу», опубликованного на сайте ВЭФ (Всемирного экономического форума).


Интересно, что по доступности мобильной связи Россию обгоняет только Гонконг, а по ценам на широкополосное подключение Россия, несмотря на десятое место, опередила США, находящиеся на 11 месте в мире.

При этом в общем зачете по готовности к сетевому обществу Россия занимает только на 41 месте, поскольку там учитывается множество дополнительных факторов, помимо цен на связь. Отметим, что Россия участвует в этом индексе с 2012 года и за прошедшие 5 лет поднялась с 56 места на 41.

Источник
Минкомсвязь
Теги
Россия сотовая связь минкомсвязь

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