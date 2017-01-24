Объявлена российская цена смартфона Wileyfox Swift 2 X

Бренд Wileyfox, созданный при активном содействии Fly, сообщил о начале продаж в России своего нового смартфона Wileyfox Swift 2X. Как отмечает производитель, смартфон получил самый широкий дисплей в линейке Swift. Модель Wileyfox Swift 2 X поступила в продажу по рекомендованной цене 14 990 рублей.





Wileyfox Swift 2 X заключен в металлический корпус и получил сканер отпечатков пальцев. Он оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с поддержкой microSD eмкостью до 128 ГБ.





Аккумулятор обладает емкостью 3010 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Смартфон поддерживает работу двух SIM-карт, сотовых сетей LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS и NFC. Стоит отметить использование разъема USB Type-C, правда только стандарта USB 2.0. Размеры составляют 148,1 x 73,1 x 8,2 мм, а вес — 155 граммов.

Модель работает под управлением Cyanogen OS 13.1, созданной на основе Android 6.0.1 Marshmallow. Поскольку проект Cyanogen закрывается, можно ожидать выхода прошивки на чистом Android.