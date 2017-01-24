Объявлена российская цена смартфона Wileyfox Swift 2 X

Бренд Wileyfox, созданный при активном содействии Fly, сообщил о начале продаж в России своего нового смартфона Wileyfox Swift 2X. Как отмечает производитель, смартфон получил самый широкий дисплей в линейке Swift. Модель Wileyfox Swift 2 X поступила в продажу по рекомендованной цене 14 990 рублей.


Wileyfox Swift 2 X заключен в металлический корпус и получил сканер отпечатков пальцев. Он оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с поддержкой microSD eмкостью до 128 ГБ.


Аккумулятор обладает емкостью 3010 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Смартфон поддерживает работу двух SIM-карт, сотовых сетей LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS и NFC. Стоит отметить использование разъема USB Type-C, правда только стандарта USB 2.0. Размеры составляют 148,1 x 73,1 x 8,2 мм, а вес — 155 граммов.

Модель работает под управлением Cyanogen OS 13.1, созданной на основе Android 6.0.1 Marshmallow. Поскольку проект Cyanogen закрывается, можно ожидать выхода прошивки на чистом Android.

Источник
Wileyfox
Теги
смартфон ANDROID Россия Wileyfox Wileyfox Swift 2X

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