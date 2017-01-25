Смартфон Nokia 6 вышел за пределы Китая

Смартфон Nokia 6, вызвавший ажиотаж в предзаказе и первый день продаж, начал появляться за пределами Китая. Официально он все еще значится как эксклюзив для Китая, но онлайн-ритейлеры вне Поднебесной уже начали его предлагать. Так, смартфон появился у филиппинского ритейлера Lazada за 370 долларов США, продажи должны стартовать завтра.





Интересно, что у Lazada смартфон предлагается в белом цветом варианте. При этом HMD не анонсировала такую расцветку, ограничившись черной.

Напомним, Nokia 6 стал первым смартфоном под брендом Nokia, который представила компания HMD Global. По словам производителя, Nokia 6 — это только первый из нескольких Android-смартфонов Nokia, дебют которых запланирован на первую половину 2017 года. Как ожидается, международная версия Nokia 6 дебютирует на выставке MWC 2017 в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 2.5D-дисплеем со скругленными кромками, 16-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом 128 ГБ.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, USB OTG. Также стоит отметить стереодинамики. Размеры составляют 154 x 75,8 x 7,8 мм.

В мае 2016 года Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет.