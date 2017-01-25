Чехлы Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus сравнили с S7, S7 Edge и Note 7 на видео

Британский ритейлер мобильных аксессуаров MobileFun опубликовал видео чехлов для будущих флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus. Причем на видео они сравниваются со смартфонами Samsung Galaxy S7, S7 Edge и печально известным Note 7.

Видео показывает различия в размерах, расположении портов и другие особенности. В том числе, снова демонстрируется загадочный вырез, похожий на отсек для стилуса S-Pen в смартфонах серии Note. Также отмечается отсутствие порта для зарядки, что рассматривается как намек на беспроводную зарядку.

Согласно последней утечке, официальный анонс Samsung Galaxy S8 состоится 29 марта, а старт продаж — на 17 неделе года, то есть между 24 апреля и 30 апреля. Ориентировочная цена — 849 долларов.

Напомним, относительно даты анонса следующего поколения флагманского смартфона Samsung ходят довольно противоречивые слухи. Так, ранее сообщалось об анонсе на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта, а старт продаж прогнозировался на апрель. По другой версии, Samsung запланировала отдельное мероприятие в апреле для запуска Samsung Galaxy S8. По одной из утечек от корейских источников, Samsung может представить свой новый флагман 15 апреля 2017 года.

Согласно более ранним слухам, флагман Samsung 2017 года может выйти в двух версиях — 6,2-дюймовой с дисплеем "от кромки до кромки" и 5,7-дюймовой с изогнутым экраном. В Samsung Galaxy S8 Plus появится двойная камера, но ее не будет в простом Samsung Galaxy S8.

Предположительно, Galaxy S8 получит улучшенную камеру, Super AMOLED-дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) для работы с устройствами виртуальной реальности, который займет всю переднюю панель, а сканер отпечатков пальцев будет встроен прямо в экран. Аппаратной основой Galaxy S8 станут 10-нанометровые процессоры Qualcomm Snapdragon 830 и Exynos 8895. Упоминаются новый голосовой помощник на базе Viv, поддержка NFC с MST для платежного сервиса Samsung Pay. Также смартфону предсказывают стереодинамики под брендом Harman и переход на порт USB Type-C с избавлением от стандартного 3,5-мм разъема для наушников.