Представлен Vertu Constellation 2017 с двумя SIM-картами

Компания Vertu, выпускающая элитные мобильные телефоны, в конце 2015-го года стала собственностью китайского гиганта Godin Holdings, базирующегося в Гонконге. Однако новая модель от производителя легендарных устройств была анонсирована лишь сейчас.

Речь идет о смартфоне Vertu Constellation 2017-го модельного года с чипом Snapdragon 820 внутри. Выглядит устройство, выполненное в фирменном Vertu-стиле, ожидаемо дорого, в отделке корпуса используются эксклюзивные материалы. Предположительно, попросят за такое удовольствие порядка 5000 евро. А фирменный сервис поможет подобрать «Верту» под себя — возможно, вам претит крокодиловая кожа и вы хотите страусиную. Вариантов множество, в том числе и цветовых.

Технические параметры для Vertu весьма впечатляющие — скоростной работе процессора Snapdragon 820 помогают 4 ГБ оперативной памяти. Встроенные 128 ГБ флэш-памяти позволят хранить много информации и фотографий, снятых с помощью основной камеры с разрешением 12 Мп и селфи-датчика на 4 Мп. А рассматривать картинки предлагается на 5,5-дюймовом экране с разрешением 2560 х 1440 пикселей.

Аккумулятор у новинки средний для смартфонов с такой начинкой — на 3220 мАч. У Vertu Constellation 2017 имеется порт USB-C и поддержка сразу двух SIM-карт.