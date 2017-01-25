Представлен Vertu Constellation 2017 с двумя SIM-картами

Компания Vertu, выпускающая элитные мобильные телефоны, в конце 2015-го года стала собственностью китайского гиганта Godin Holdings, базирующегося в Гонконге. Однако новая модель от производителя легендарных устройств была анонсирована лишь сейчас.

Речь идет о смартфоне Vertu Constellation 2017-го модельного года с чипом Snapdragon 820 внутри. Выглядит устройство, выполненное в фирменном Vertu-стиле, ожидаемо дорого, в отделке корпуса используются эксклюзивные материалы. Предположительно, попросят за такое удовольствие порядка 5000 евро. А фирменный сервис поможет подобрать «Верту» под себя — возможно, вам претит крокодиловая кожа и вы хотите страусиную. Вариантов множество, в том числе и цветовых.

Технические параметры для Vertu весьма впечатляющие — скоростной работе процессора Snapdragon 820 помогают 4 ГБ оперативной памяти. Встроенные 128 ГБ флэш-памяти позволят хранить много информации и фотографий, снятых с помощью основной камеры с разрешением 12 Мп и селфи-датчика на 4 Мп. А рассматривать картинки предлагается на 5,5-дюймовом экране с разрешением 2560 х 1440 пикселей.

Аккумулятор у новинки средний для смартфонов с такой начинкой — на 3220 мАч. У Vertu Constellation 2017 имеется порт USB-C и поддержка сразу двух SIM-карт. 







Теги
смартфоны Vertu Vertu Constellation

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Анонс QWERTY-смартфона BlackBerry Mercury запланирован на 25 февраля
Ростелеком запустил мессенджер «Аллё» для звонков
HTC 10 и HTC 10 lifestyle начали обновляться до Android 7.0 Nougat в России

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 476
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — январь 2017 298
5 лучших смартфонов 2016 года 266
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 161
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83