Док-станция Samsung DeX превратит Galaxy S8 в "ПК"

Первая информация о том, что Samsung Galaxy S8 сможет получить функциональность "подобную ПК", подключаясь к внешнему монитору, появилась в сети около месяца назад. Она должна быть сходна с Continuum на смартфонах Windows 10 Mobile. Функция может получить название Desktop eXperience. Теперь этот слух получил косвенное подтверждение.





Как подтверждение можно рассматривать заявку на торговую марку, которую подала компания Samsung. В заявке описывается док-станция DeX Station, которая поможет подключать к смартфону внешние мониторы. В описании говорится о "проецировании экрана мобильного устройства на дисплеи через периферийные компьютерные устройства и беспроводные сети."

Согласно последней утечке, официальный анонс Samsung Galaxy S8 состоится 29 марта, а старт продаж — на 17 неделе года, то есть между 24 апреля и 30 апреля. Ориентировочная цена — 849 долларов.

Как ожидается, флагман Samsung 2017 года может выйти в двух версиях — 6,2-дюймовой с дисплеем "от кромки до кромки" и 5,7-дюймовой с изогнутым экраном. В Samsung Galaxy S8 Plus появится двойная камера, но ее не будет в простом Samsung Galaxy S8.

Предположительно, Galaxy S8 получит улучшенную камеру, Super AMOLED-дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) для работы с устройствами виртуальной реальности, который займет всю переднюю панель, а сканер отпечатков пальцев будет встроен прямо в экран. Аппаратной основой Galaxy S8 станут 10-нанометровые процессоры Qualcomm Snapdragon 830 и Exynos 8895. Упоминаются новый голосовой помощник на базе Viv, поддержка NFC с MST для платежного сервиса Samsung Pay. Также смартфону предсказывают стереодинамики под брендом Harman и переход на порт USB Type-C с избавлением от стандартного 3,5-мм разъема для наушников.