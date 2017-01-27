LG G6 станет первым не-Pixel-смартфоном с голосовым помощником Google Assistant

Флагманский LG G6 станет первым смартфоном не из серии Pixel, который получит голосовой помощник Google Assistant. Об этом сообщил ресурс Cnet.


По данным источника, LG тесно сотрудничает с компанией Amazon и, действительно, планировала встроить в LG G6 голосовой помощник Alexa. Однако, эти планы были отложены, поскольку продукт не производил впечатления полностью готового. С большой вероятностью Alexa появится в смартфонах LG на будущий год.

Отметим, что на выставке CES 2017, которая прошла с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, LG представила линейку домашней техники с Alexa, в том числе обновленную версию холодильника LG Smart InstaView и домашнего "дворецкого" LG Hub Robot. Это более чем подтверждает слухи о "тесном сотрудничестве" с Amazon.

На 2017 год компания решила повременить с Alexa и предпочла ему помощника от Google — Assistant, который пока используется только в Pixel и Pixel XL, если говорить о смартфонах.

Напомним, LG назначила следующее пресс-мероприятие на 26 февраля, как раз к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Предположительно, именно на нем и дебютирует LG G6.

Для него уже официально представлен специальный экран от LG Display — 5,7-дюймовый QHD+ LCD с соотношением сторон 18:9. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей, что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi.

Судя по предварительной информации, LG G6 сможет превзойти многие из современных флагманов по соотношению площади дисплея к площади передней панели. В одном из тизеров LG также намекала на защиту от воды.

Согласно более ранним утечкам, LG G6 оснащается двойной основной камерой с разным фокусным расстоянием каждого из модулей, а также двухцветной вспышкой. Смартфон базируется на топовом процессоре Snapdragon 835 от Qualcomm. На нижней кромке расположился порт USB-Type C, а на верхней есть 3,5-мм разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев на задней панели, судя по всему, сможет выполнять функции кнопки включения/выключения.

Источник
Cnet
Теги
смартфон ANDROID LG LG G6 голосовой помощник Google Assistant

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