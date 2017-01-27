У LG G6 батарея может оказаться несъемной

На сайте Cnet со ссылкой на источники знакомые с ситуацией утверждается, что, в отличие от предыдущих флагманских моделей смартфонов LG, LG G6 получит несъемный аккумулятор. На такой шаг LG пошла из-за того, что G6 является водонепроницаемым устройством.

Кроме того, Cnet пишет об использование в LG G6 чипа Snapdragon 821, а не нового Snapdragon 835. Смартфон получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 2880 х 1440 пикселей. Гаджет представят на MWC 2017 в Барселоне в феврале.

Продажи же стартуют в марте.