Производитель чехлов рассекретил дизайн Moto G5 и Moto G5 Plus

Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился рендерами готовящихся к выпуску смартфонов Moto G5 и Moto G5 Plus, которые пока не были представлены официально.

Moto G5

Источником стал один производитель чехлов, судя по всему, изображения базируются на предварительных рендерах от Lenovo/Moto. Смартфоны показаны в металлическом корпусе, со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке и с дизайном, знакомым по последним моделям Moto.

Moto G5 Plus

По предварительным данным, Moto G5 Plus оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3080 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Анонс Moto G5 и Moto G5 Plus ожидается 26 февраля, к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.