ФАС завела дело на МегаФон за повышение цен в роуминге

ФАС России (Федеральная антимонопольная служба) возбудила дело в отношении оператора МегаФон за повышение тарифов в роуминге. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.





По словам ведомства, оператор нарушил закон о защите конкуренции. Основанием для возбуждения дела послужило увеличение МегаФоном с 12 декабря 2016 года базовых тарифов на услуги связи в международном роуминге по 38 направлениям.



Информация об этом была размещена оператором 22 ноября. Цены повысились на звонки, SMS, и интернет без применения опций. Как подчеркивает ФАС, рост тарифов по разным направления составил от 20% до 2200% от ранее установленных расценок, в то время как другие операторы со сходными условиями работы и теми же роуминговыми партнерами роуминговых цен не повышали.

Отметим, что ФАС в прошлом году разослала операторам МТС, МегаФон, ВымпелКом и Tele2 запросы относительно из планов значительно повысить с декабря цены на голосовые вызовы в международном роуминге. В результате, пресс-служба МТС даже распространила сообщение о принятом решении отказаться от повышения тарифов в роуминге как минимум до начала 2017 года.

Дело должно быть рассмотрено 6 марта 2017 года.