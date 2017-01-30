iPhone впервые за 5 лет перестал быть самым продаваемым смартфоном в Китае

Впервые за пять лет iPhone больше не является самым продаваемым смартфоном в Китае. Теперь место лидера занимает модель OPPO R9, разошедшаяся тиражом 17 миллионов устройств, что на 5 миллионов больше, чем у iPhone 6s в 2016-ом году, и заняв, таким образом, 4% рынка, пишут аналитики из Counterpoint Research, базирующейся Гонконге.

Кроме того, если OPPO, Vivo и Huawei показали рост поставок на 109%, 78% и 21% соответственно в прошлом году, то Apple, напротив, «упала» на 21%. Кстати, сдала позиции и Xiaomi – на 22%.

Аналитики называют причины падения спроса на продукцию Apple: «Быстрая зарядка, OLED-дисплеи, двойные камеры, большие аккумуляторы — вот, что двигало рынок в прошлом году. Почти всего этого не было в iPhone 6s. Да, iPhone 7 уже предложил емкую батарею и двойную камеру, однако из-за высокой цены оказался недоступен большинству пользователей».

Источник
Gizmochina
Теги
iPhone смартфоны Китай

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