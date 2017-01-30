Рендеры Meizu Pro 7 пророчат 4K-дисплей и титановый корпус

Китайский ресурс Anzhuo.cn опубликовал подборку рендеров готовящегося к выпуску флагманского смартфона Meizu Pro 7, который пока не был представлен официально.





По данным источника, Meizu Pro 7 получит корпус из прочного титанового сплава, 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей), а также основную 12-мегапиксельную камеру на базе сенсора Sony IMX362 и чипсет Mediatek Helio X30. Старшая версия сможет похвастаться 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, все за 552 доллара США. Также обещаны версии с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти за 479 долларов США, с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти за 523 доллара США.

Дебют Meizu Pro 7 ожидается в июне 2017 года.