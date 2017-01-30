Oppo Find 9 может получить камеры на 21 Мп и 16 Мп

Слухи о том, что смартфон Oppo Find 9 может получить сразу два процессора — Snapdragon 835 для старшей модели с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ и Snapdragon 653 для младшей версии с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ — начали распространяться по сети еще пару недель назад. Сейчас же их подтверждает еще один, на этот раз китайский, источник.

Кроме того, утверждается, что устройство получит 5,5-дюймовый 2K-дисплей, основную камеру на 21 Мп и селфи — на 16 Мп. Аккумулятор предполагается мощный — на 4100 мАч. Следует также рассчитывать на технологию быстрой зарядки.

Ожидаемая стоимость — 580 долларов за базовую модель.

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Oppo Find 9

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Первые Meizu Pro 6 Plus прибыли в Россию
Huawei выпустила цветуще-розовый Honor 8 в России
ФАС завела дело на МегаФон за повышение цен в роуминге

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 326
5 лучших смартфонов 2016 года 266
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 171
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77