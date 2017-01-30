Наследник Sony Xperia XA показался на видео

В сети появился видеоролик с небольшим обзором прототипа смартфона под маркировкой Sony Xperia G3121. Его опубликовали на канале TechLover HD на YouTube. По предварительной информации, Sony Xperia G3121 представляет собой наследника смартфона Sony Xperia XA среднего уровня, вышедшего в 2016 году.





Как видно на видео, смартфон работает под управлением Android 7.0 с январскими обновлениями безопасности. Также виден узнаваемый угловатый дизайн, тонкие боковые рамки экрана и внушительные сверху и снизу. Отмечается, что смартфон получит 23-мегапиксельную основную камеру.





Согласно более ранним слухам, наследник Sony Xperia XA получит 5-дюймовый дисплей, пока неясно вырастет ли разрешение до Full HD (1920 х 1080 пикселей) или останется на уровне HD (720 x 1280 пикселей).

Анонс новых смартфонов Sony Xperia ожидается на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.