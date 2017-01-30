Наследник Sony Xperia XA показался на видео

В сети появился видеоролик с небольшим обзором прототипа смартфона под маркировкой Sony Xperia G3121. Его опубликовали на канале TechLover HD на YouTube. По предварительной информации, Sony Xperia G3121 представляет собой наследника смартфона Sony Xperia XA среднего уровня, вышедшего в 2016 году.


Как видно на видео, смартфон работает под управлением Android 7.0 с январскими обновлениями безопасности. Также виден узнаваемый угловатый дизайн, тонкие боковые рамки экрана и внушительные сверху и снизу. Отмечается, что смартфон получит 23-мегапиксельную основную камеру.


Согласно более ранним слухам, наследник Sony Xperia XA получит 5-дюймовый дисплей, пока неясно вырастет ли разрешение до Full HD (1920 х 1080 пикселей) или останется на уровне HD (720 x 1280 пикселей).

Анонс новых смартфонов Sony Xperia ожидается на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Источник
TechLover HD
Теги
смартфон ANDROID SONY Sony Xperia XA Sony Xperia G3121

Комментарии

Материалы по теме

MWC 2016: Sony представила смартфоны Xperia X, Xperia X Performance и Xperia XA

22 февраля 2016

Sony Xperia Z5 начинает обновляться до Android 6.0 Marshmallow

5 февраля 2016

Sony представила розовый Xperia Z5

12 января 2016

Sony представила серию смартфонов Xperia X в России

1 июня 2016

Sony представила смартфон Xperia E4g c поддержкой сетей LTE

24 февраля 2015

Sony представила смартфоны Xperia E3 и E3 Dual в России

18 сентября 2014
Из рубрикиТелефоны
Первые Meizu Pro 6 Plus прибыли в Россию
Huawei выпустила цветуще-розовый Honor 8 в России
ФАС завела дело на МегаФон за повышение цен в роуминге

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 326
5 лучших смартфонов 2016 года 266
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 171
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77