Смартфон Acer Jade Primo останется без обновления Windows 10 Mobile Anniversary

Смартфон Acer Jade Primo не получит свежего обновления Windows 10 Mobile Anniversary Update. Об этом сообщил немецкий профильный ресурс WindowsUnited со ссылкой на слова представителя Acer, подтвердившего информацию.





По словам представителя, обновление Anniversary Update для Acer Jade Primo приводит к нестабильной работе ОС, а текущая версия ПО для смартфона не имеет технических ошибок, поэтому было решено отказаться от апдейта.

Напомним, Acer Jade Primo начал продаваться в России в августе 2016 года. Он работает на основе операционной системы Windows 10 Mobile. Смартфон получил 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 21-мегапиксельную основную камеру с двойной светодиодной вспышкой, 8-мегапиксельную фронтальную камеру, шестиядерный процессор Snapdragon 808, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Среди коммуникационных возможностей есть скоростные LTE Cat. 6 и Wi-Fi 802.11ac MIMO.

Большую ставку производитель сделал на функцию Continuum в Windows 10 Mobile. Благодаря этой функции смартфон можно использовать в роли этакого мини-ПК, подключив к нему монитор, мышь и клавиатуру. В таком режиме смартфон позволяет запускать универсальные приложения Windows 10, а также приложения для x86-архитектуры, конвертированные под ARM.