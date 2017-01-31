Золотистые Huawei P10 и P10 Plus показались на рендерах

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились новые рендеры готовящихся к выпуску флагманских смартфонов Huawei P10 и P10 Plus, которые пока не были представлены официально. Их опубликовал тот же самый источник, что поделился рендерами Huawei P10 в мятном и сиреневом корпусах на прошлой неделе.

Судя по рендерам, Huawei P10 получит обычный плоский дисплей, а Huawei P10 Plus — изогнутый на боках дисплей. Также можно отметить сканер отпечатков пальцев на задней панели у Huawei P10 Plus и в домашней кнопке у Huawei P10. Расположение и форма вспышки также отличается. Возможно появление сканера радужки глаза у старшей модели.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Huawei P10 станет наследником оказавшегося настоящим хитом Huawei P9 с двойной 12-мегапиксельной камерой Leica. Huawei P10 может быть выпущен в течение второго квартала 2017 года. Предположительно, базируется на фирменном процессоре HiSilicon Kirin 960 и выйдет в двух версиях — с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также с с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. У младшей версии ожидается 5,2-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), а у старшей — 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), более быстрый процессор Kirin 965, а также аудиосистема Harman Kardon.

Дебют Huawei P10 и P10 Plus ожидается на пресс-мероприятии 26 февраля, к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года.