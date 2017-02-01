Caviar создала золотые Apple Watch Series 2 в честь Князя Владимира

Ювелирная компания Caviar представила люксовую версию смарт-часов Apple Watch Series 2. Они продолжают коллекцию «Эпоха», впервые представленную летом 2015 года на основе оригинальных Apple Watch.

Таким образом, в дополнение к моделям, посвященным Петру I, Екатерине II и Владимиру Путину, добавляется версия в честь Великого Князя Владимира, при котором Русь приняла христианство в 988 году. Кроме того, с Apple Watch на Apple Watch Series 2 были перенесены и прошлые модели Caviar Apple Watch.

Caviar Apple Watch 2 Epoca Vladimir покрыты 18-каратным золотом, в отделе используется ручная гравировка узора конца VI века и надписи Князь Владимир на старо-славянском языке. Кнопка управления украшена изображением Хризмы, монограммы Христа и символа христианства.


Часы предлагаются за 199 тысяч рублей за модель Epoca Vladimir Milanese на металлическом браслете миланского плетения и 209 000 рублей за модель Epoca Vladimir Leather на "эксклюзивном" кожаном ремешке.

Источник
Caviar
Теги
Россия смарт-часы Apple Watch Caviar Apple Watch Series 2

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