Highscreen представила Easy XL и Easy XL Pro со сканером отпечатков пальцев

Российский бренд Highscreen, принадлежащий компании «Вобис Компьютер», представил новый недорогой смартфон Highscreen Easy XL и его продвинутую вариацию Easy XL Pro. Смартфон сочетает тонкость, довольно емкую батарею, невысокую стоимость и поддержку скоростных сетей LTE.





Highscreen Easy XL оснащен 5,5-дюймовым экраном с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и 2.5D-стеклом со скругленными кромками, 2-мегапиксельной фронтальной и 8-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737T с тактовой частотой 1,45 Гц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использовать карточки формата microSD.

Смартфон поддерживает две SIM-карты, GPS и ГЛОНАСС, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth, FM-радио и функцию ИК-пульта ДУ. Размеры составляют 157x78x7 мм. Работа производится под управлением “чистой” операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Аккумулятор обладает емкостью 3 300 мАч.

Highscreen Easy XL Pro дополнительно получил сканер отпечатков пальцев, 13-мегапиксельную основную и 5-мегапиксльную фронтальную камеры, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти.

Highscreen Easy XL поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 7 990 рублей, Easy XL Pro — 8 990 рублей. Они доступны четырех вариантах цветового оформления.