Huawei Honor 8 Lite появился в предзаказе в Европе

Компания Huawei рассекретила в Финляндии смартфон Honor 8 Lite, чьи рендеры засветились в сети совсем недавно. С сегодняшнего дня смартфон стал доступен для предварительных заказов за 269 евро, а настоящие продажи стартуют с 17 февраля. Первое время доступны версии в белом и черном корпусе, а золотистый и голубой варианты появятся в конце марта.





Смартфон оснащается 5,2-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 2.5D-стелом со скругленным кромками, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами.

Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор Kirin 655 с графикой Mali-T830MP2, 3 ГБ оперативной памяти и накопитель на 16 ГБ с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Размеры составляют 147,2 x 72,94 x 7,6 мм, а вес — 147 граммов.

Huawei Honor 8 Lite, действительно, практически совпадает с представленным совсем недавно смартфон Huawei P8 Lite 2017 (в некоторых регионах — Huawei P9 Lite 2017), за небольшими исключениями.