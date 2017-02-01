Смартфон Lenovo A-серии засветился на живых фото

В сети появились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Lenovo A-серии, который пока не был представлен официально. Их опубликовал ресурс PriceRaja.com.

Смартфон под неизвестным пока названием получил "трехслойный" дизайн, сходный с Lenovo Vibe X2, а судя по характеристикам, он может стать наследником прошлогоднего Lenovo A7000 Turbo.

По данным источника, смартфон оснащается 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой, 3 ГБ оперативной памяти, восьмиядерным процессором MediaTek, аккмулятором на 3000 мАч, а программной основой станет Android 6.0.1 Marshmallow. При этом цена будет совсем невысокой — около 148 долларов США.

Источник
PriceRaja.com
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MWC 2017

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