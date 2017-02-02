Elephone P25 получит селфи-камеру на 16 Мп

Китайская компания Elephone раскрыла интересную подробность о готовящемся к выпуску смартфоне Elephone P25. Будущая новинка станет обладательницей 16-мегапиксельной фронтальной камеры на базе сенсора Samsung, что порадует любителей селфи.





Основная камера Elephone P25 получит разрешение 21 Мп. Аппаратной основой смартфона стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25.

Смартфон заключен в металлический корпус и будет представлен в нескольких версиях. Топовая получит 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3600 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.