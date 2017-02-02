Цифра дня: Сколько мобильных номеров перенесли абоненты в России?

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мобильных номеров перенесли абоненты в России.

Пресс-служба Минкомсвязи России поделилось статистикой по избавлению российских абонентов от "мобильного рабства". По данным ведомства, количество перенесенных мобильных номеров между операторами связи уже превысило пять миллионов. При этом общее количество заявок на перенос номера превысило восемь миллионов.





Всего за 2016 год было перенесено 2,29 миллионов номеров, что в среднем ежемесячно составляет более 190 тысяч перенесенных номеров. По сравнению с 2015 годом количество перенесенных номеров увеличилось на 42,5%. В 2015 году граждане России перенесли около 1,61 миллионов номеров, что в среднем ежемесячно составляло более 134 тысячи номеров.

Напомним, закон о переносимости мобильных номеров (MNP) вступил в силу 1 декабря 2013 года. В начале февраля 2015 года был преодолен рубеж в 1 миллион перенесенных номеров, по состоянию на начало сентября 2015 года перенесено более 1,8 млн абонентских номеров и подано порядка 2,6 млн. заявок на перенос номера, в марте 2016 года эти показатели достигли уровня в 3 и 4,5 млн.