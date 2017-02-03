Безрамочный Elephone S8 показался на фото

В прошлом году компания Xiaomi представила безрамочный смартфон Xiaomi Mix, практически не имеющий кромок вокруг дисплея с трех сторон. Теперь ее примеру решила последовать компания Elephone со смартфоном Elephone S8.


Смартфон Elephone S8 тоже имеет минимальные кромки с трех сторон дисплея. Живое фото смартфона опубликовал ресурс GizmoChina. По словам источника, задняя часть смартфона блестящая и устойчивая к царапинам.

Из характеристик упоминается 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. На фото видно аппаратную домашнюю кнопку на передней панели, но пока неясно, есть ли в ней сканер отпечатков пальцев.

Источник
GizmoChina
Теги
смартфон ANDROID Elephone

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