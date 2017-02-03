Смартфон-середнячок Samsung SM-G615F засветился в бенчмарках

В базах данных бенчмарков GFXBench и Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Samsung SM-G615F, который пока не был представлен официально.





Судя по данным GFXBench, это смартфон среднего уровня и может оказаться обновленной версией Samsung Galaxy On7 Pro, выпущенного в прошлом июле, поскольку модельный номер последнего — SM-G600F. Смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 12-мегапиксельными фронтальной и основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядрный MediaTek 6757 (Helio P20) с тактовой частотой 2,3 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.





Интересно, что Geekbench процессор указан тоже восьмиядерный, но явно другой — Samsung с тактовой частотой 1,69 ГГц. В прочем, 3 ГБ оперативной памяти и Android 7.0 Nougat совпадают с GFXBench.