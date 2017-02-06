Samsung Galaxy C5 Pro появится за пределами Китая

Ожидаемый к выпуску смартфон Samsung Galaxy C5 Pro может появиться и за пределами Китая, тогда как изначально он рассматривался как эксклюзивно китайская модель. Об этом сообщил профильный ресурс SamMobile со ссылкой на документацию на сайте Wi-Fi Alliance.





По словам источника, в конце декабря 20016 года Wi-Fi Alliance сертифицировал версию Galaxy C5 Pro под модельным номером SM-C5010, специально для Китая. Теперь же найдена сертификация для модели SM-C501X, предположительно предназначающаяся для регионов за пределами Китая.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается Super AMOLED-дисплеем диагональю 5,2 с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), а также 16-мегапиксельными основной и фронтальной камерами, 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон базируется на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 6.0.1 Marshmallow.