Долгоиграющий ASUS ZenFone 3S Max представлен официально

Как и ожидалось, компания ASUS представила официально свой новый долгоиграющий смартфон — ASUS ZenFone 3S Max (модельный номер ZC521TL). Пока он доступен только в Индии.


ASUS ZenFone 3S Max представляет собой улучшенную версию смартфона ZenFone 3 Max, выпущенного в прошлом году. В том числе, он получил еще более емкий аккумулятор — на 5 000 мАч. По данным производителя, это обеспечит до трех дней автономной работы без подзарядки в режиме "нормального использования".

Смартфон заключен в алюминиевый корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. Он оснащается оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (1280 x 720 пикселей) и 2.5D-стеклом со скругленными кромками, 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессором MediaTek MT6750, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 2 ТБ. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0 и GPS. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой ZenUI 3.0.

ASUS ZenFone 3S Max предлагается в черном и золотистом цветовых вариантах по цене порядка 222 долларов США.

Источник
ASUS
Теги
смартфон ANDROID ASUS

Комментарии

Материалы по теме

ASUS Padfone Mini 4.3 засветился на фото перед премьерой

9 декабря 2013

Asus PadFone X станет доступен для предзаказа в США 6 июня

29 мая 2014

ASUS выпускает PadFone mini 4.3 и смартфон PadFone E в России

17 марта 2014

Asus готовит смартфоны ZenFone 5 LTE и ZenFone DIY

27 мая 2014

Asus покажет на Computex международную версию PadFone X

28 мая 2014

ASUS представила PadFone mini 4.3 в России

26 января 2014
Из рубрикиТелефоны
Apple может начать производство iPhone 8 раньше обычного
Samsung Galaxy S8 засветился на живом фото
Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8 Plus показались на рендерах и видео

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 401
5 лучших смартфонов 2016 года 270
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77