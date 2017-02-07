Долгоиграющий ASUS ZenFone 3S Max представлен официально

Как и ожидалось, компания ASUS представила официально свой новый долгоиграющий смартфон — ASUS ZenFone 3S Max (модельный номер ZC521TL). Пока он доступен только в Индии.





ASUS ZenFone 3S Max представляет собой улучшенную версию смартфона ZenFone 3 Max, выпущенного в прошлом году. В том числе, он получил еще более емкий аккумулятор — на 5 000 мАч. По данным производителя, это обеспечит до трех дней автономной работы без подзарядки в режиме "нормального использования".

Смартфон заключен в алюминиевый корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. Он оснащается оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (1280 x 720 пикселей) и 2.5D-стеклом со скругленными кромками, 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессором MediaTek MT6750, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 2 ТБ. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0 и GPS. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой ZenUI 3.0.

ASUS ZenFone 3S Max предлагается в черном и золотистом цветовых вариантах по цене порядка 222 долларов США.