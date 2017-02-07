Долгоиграющий смартфон Irbis SP57 оценен дешевле 5,5 тысяч рублей

Irbis, торговая марка компании Treolan, входящей в группу компаний "Ланит", сообщила о начале продаж в России бюджетного смартфона под названием Irbis SP57.


Модель получила емкий аккумулятор на 4000 мАч, а также способен работать в сотовых сетях 4G LTE и базируется на операционной системе Android 6.0 Marshmallow. При этом стоимость у онлайн-ритейлеров не превышает 5,5 тысяч рублей.

Irbis SP57 оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 2-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами.

Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MTK6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц и графикой Mali-T720 MP2, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 32 ГБ. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, FM-радио и GPS. Размеры составляют 145 х 71,3 х 10,5 мм, а вес — 154 грамма.

Источник
Irbis
Теги
смартфон ANDROID Россия Irbis

Комментарии

Материалы по теме

LG представила смартфоны K-серии 2017 года в России

31 января

«Билайн» предлагает смартфон LeEco Le 2 по спеццене

7 декабря 2016

В России запустили православный Telegram

3 февраля

В России стартовали продажи смартфона Lumigon T3 с камерой ночного видения

22 декабря 2016

Долгоиграющий смартфон Micromax Canvas Juice A1 оценен дешевле 8 тысяч рублей

8 декабря 2016

Защищенный смартфон Senseit R450 доступен в России

12 декабря 2016
Из рубрикиТелефоны
5,5-дюймовый LTE-смартфон Tele2 Maxi Plus оценен в 7790 рублей
Голосовой помощник Bixby на Samsung Galaxy S8 получит поддержку 7-8 языков
Moto Z Play начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 402
5 лучших смартфонов 2016 года 270
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77