Долгоиграющий смартфон Irbis SP57 оценен дешевле 5,5 тысяч рублей

Irbis, торговая марка компании Treolan, входящей в группу компаний "Ланит", сообщила о начале продаж в России бюджетного смартфона под названием Irbis SP57.





Модель получила емкий аккумулятор на 4000 мАч, а также способен работать в сотовых сетях 4G LTE и базируется на операционной системе Android 6.0 Marshmallow. При этом стоимость у онлайн-ритейлеров не превышает 5,5 тысяч рублей.

Irbis SP57 оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 2-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами.

Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MTK6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц и графикой Mali-T720 MP2, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 32 ГБ. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, FM-радио и GPS. Размеры составляют 145 х 71,3 х 10,5 мм, а вес — 154 грамма.