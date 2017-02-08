Смарт-часы LG Watch Style и Sport представлены официально

Как и ожидалось, одновременно с запуском Android Wear 2.0, компания Google представила пару новых смарт-часов — LG Watch Style и LG Watch Sport. Они первыми получат Android Wear 2.0 сразу на момент выпуска.





Обе модели часов получили круглые дисплеи, 4 ГБ памяти, поддержку Wi-Fi и Bluetooth, голосового помощника Google Assistant, а также защищены от воды и пыли.





LG Watch Style — младшая модель меньшего размера. Они представлены в трех классических вариантах дизайнах и расцветки — серебристом, розовом золоте и титановом.

Основной корпус крепится к 18-мм кожаным и силиконовым ремешка, которые можно легко менять. Вращающаяся кнопка включения позволяет просматривать ленту, активировать меню с приложениями или обращаться за помощью к голосовому помощнику Google Assistant. LG Watch Style оснащается 1,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 360 x 360 пикселей, 512 МБ оперативной памяти, аккумулятором на 240 мАч.







LG Watch Sport позиционируются как самые мощные часы среди Android Wear. Они доступны в титановом и темно-синем исполнении и идут в комплекте с каучуковыми ремешками.

Часы поддерживают систему NFC для платежей, GPS-систему для навигации и отслеживания упражнений. Кроме того, они оснащены датчиком измерения пульса для занятий спортом и сами поддерживают мобильную связь. Помимо вращающайся кнопки включения, также предусмотрена специальная кнопка для приложений Google Fit и Android Pay.

LG Watch Sport оснащается 1,38-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 480 x 480 пикселей, 768 МБ оперативной памяти, аккумулятором на 430 мАч, GPS, 3G/4G LTE, NFC.

Модели LG Watch Style и LG Watch Sport будут доступны в России, США, Канаде, Саудовской Аравии, Южной Африке, Южной Корее, Тайване, ОАЭ и Великобритании в ближайшие недели. Продажи стартуют в США с 10 февраля по цене 249 долларов и 349 долларов США, соответственно.