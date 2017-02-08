MediaTek представила восьмиядерник Helio P25 для смартфонов с двойными камерами

Компания MediaTek представила новый процессор Helio P25. Производитель позиционирует его как производительный чипсет премиум-класса для смартфонов с поддержкой двойных камер.



MediaTek Helio P25 изготавливается с использованием 16-нанометрового технологического процесса FinFET, что сделало его на 20% энергоэффективнее по сравнению с предшественниками. В состав входят восемь ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,5 ГГц и графический ускоритель Mali-T880 с тактовой частотой до 900 МГц.

MediaTek Helio P25 поддерживает до 6 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x. 12-битным процессор обработки изображения Dual ISP поддерживает одну камеру с разрешением до 24 Мп и вторую двойную камеру по 13 Мп в каждом модуле.

Чипсет поддерживает высокоскоростные загрузки по сетям LTE (модуляция до 64 QAM, стандарт LTE-TDD) и имеет расширенные возможности энергоэффективности, в том числе Envelope Tracking Modulator, который обеспечивает больше производительности при меньшем нагреве.

Первые смартфоны на чипсете MediaTek Helio P25 должны появиться на рынке в первом квартале 2017 года.

Источник
MediaTek
Теги
смартфон процессор MEDIATEK MediaTek Helio P25

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Pinterest научился распознавать объекты в реальном мире
Android Nougat установлена на 1,2% Android-устройств
Смарт-часы LG Watch Style и Sport представлены официально

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 406
5 лучших смартфонов 2016 года 270
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77