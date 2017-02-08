Pinterest научился распознавать объекты в реальном мире

Команда социального сервиса Pinterest представила новую удобную функцию. Она называется Lens и позволяет распознавать объекты реального мира, используя систему искусственного интеллекта и камеру на смартфоне.





Нажав на пиктограмму камеры и сняв нужный объект, пользователь получит рекомендации с похожими объектами. Это может помочь при шопинге, а также во некоторых других областях. Пока технология находится на стадии бета-тестирования.





Pinterest также запустила пару дополнительных функций, основанных на визуальном распознавании. Одна из них, Shop The Look, позволяет распознавать предметы одежды на фото и найти, где их можно купить. Для работы Pinterest сотрудничает с различными брендами и ритейлерами. Вторая функция, Instant Ideas, запускается по нажатию на небольшой кружок в правом нижнем углу пина, она показывает связанные идеи.





Новые возможности постепенно начали внедряться в Pinterest для iOS и Android. В США они станут доступны с сегодняшнего дня.