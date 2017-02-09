Смартфон Huawei Honor V9 с двойной камерой дебютирует 21 февраля

Компания Huawei начала рассылать приглашения журналистам на пресс-мероприятие, которое пройдет в Пекине 21 февраля. Судя по изображению приглашения, опубликованному на просторах Weibo, китайского аналога Twitter, на мероприятии будет представлен смартфон Honor V9 с двойной камерой.





Предположительно, это будущая модель Honor V9, наследник смартфона Honor V8 с двойной камерой и 2K-дисплеем, дебютировавшего в прошлом году. Ранее смартфон уже получил одобрение от китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA.





По данным TENAA, смартфон оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой 12+2 Мп, а также 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал неназванный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3900 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Размеры составляют 157 х 77,5 х 6,97 мм, а вес —184 граммов.