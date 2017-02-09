Смартфон Meizu M5S показался на живых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась новая подборка живых фотографий готовящегося к выпуску смартфона Meizu M5S, который пока не был представлен официально.





Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), сканером отпечатков в домашней кнопке mBack, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц, предположительно, MediaTek MT6750. Смартфон представлен в вариациях с 2, 3 и 4 ГБ оперативной памяти и 16, 32, 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 2930 мАч. Размеры составляют 148,2 х 72,53 х 8,4 мм.





Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Цветовые варианты включают серебристый, серый, золотистый и розово-золотистый. Предположительно, смартфон будет стоить от 145 долларов. Его дебют ожидается на пресс-мероприятии 15 февраля 2017 года.



