Смартфон Meizu M5S показался на живых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась новая подборка живых фотографий готовящегося к выпуску смартфона Meizu M5S, который пока не был представлен официально.


Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), сканером отпечатков в домашней кнопке mBack, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц, предположительно, MediaTek MT6750. Смартфон представлен в вариациях с 2, 3 и 4 ГБ оперативной памяти и 16, 32, 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 2930 мАч. Размеры составляют 148,2 х 72,53 х 8,4 мм.


Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Цветовые варианты включают серебристый, серый, золотистый и розово-золотистый. Предположительно, смартфон будет стоить от 145 долларов. Его дебют ожидается на пресс-мероприятии 15 февраля 2017 года.


Источник
GizmoChina
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu M5S

Комментарии

Материалы по теме

5 устаревших смартфонов, которые лучше новых

8 февраля

Главные новинки октября 2016 года: смартфоны

5 ноября 2016

Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года

28 декабря 2016

Металлический Meizu M3E вышел в России

16 ноября 2016

Металлический Meizu M5 Note с аккумулятором на 4000 мАч представлен официально

6 декабря 2016

Музыкальный флагман Meizu Pro 6 Plus на 128 ГБ доступен для предзаказа в России

11 января
Из рубрикиТелефоны
MегаФон закрыл сделку по захвату контроля над Mail.Ru Group
Потенциальный наследник Sony Xperia XZ засветился на живых фото
Google Карты на Android дают быстрый доступ к важной информации

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 412
5 лучших смартфонов 2016 года 272
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 77