Alcatel Idol 5S засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Alcatel Idol 5S, который пока не бы представлен официально.


По этим данным, Alcatel Idol 5S базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P20 с тактовой частоте 1,69 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 7.0 Nougat.

Дебют смартфона Alcatel Idol 5S ожидается на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

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