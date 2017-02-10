Alcatel Idol 5S засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Alcatel Idol 5S, который пока не бы представлен официально.





По этим данным, Alcatel Idol 5S базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P20 с тактовой частоте 1,69 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 7.0 Nougat.

Дебют смартфона Alcatel Idol 5S ожидается на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.