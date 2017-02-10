Gionee A1 и A1 Plus с двойной камерой дебютируют на MWC 2017

Китайская компания Gionee начала рассылать приглашение на международный анонс смартфонов Gionee A1 и A1 Plus. Он состоится 27 февраля, на открытии выставки MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.


По словам производителя, смартфоны отличаются продолжительным временем автономной работы, получат продвинутые фронтальные камеры и двойные основные камеры.

Согласно более ранним утечкам, Gionee A1 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной камерой, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4 000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Источник
FoneArena
Теги
смартфон ANDROID Gionee MWC 2017

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