Меховой iPhone Fatale выпущен в России

Ювелирный бренд Ouvri объявил о выпуске в России специальной коллекции iPhone Fatale. Эта женская серия отделана кожей и мехом в необычных сочетаниях, настоящий кошмар истинного защитника животных. По описанию дизайнеров, в каждой модели соединена природа хищника и жертвы, так же как "в сущности любой женщины".


Так, в отделке Ouvri iPhone 7 Python используется кожа питона и лягушки, связанная между собой золотой оправой. В модели Vison сочетаются мех белой норки и кожа лосося. В iPhone 7 Léopard — мех леопардового окраса (на самом деле, это мех пони) и кожа оленя, в Zèbre — мех пони расцветки под зебру и кожа крокодила амарантового цвета с отделкой из титана с черным PVD-покрытием.

Стоимость всех четырех моделей iPhone Fatale стартует от 217 тысяч рублей за версию с 32 ГБ встроенной памяти.

Источник
Ouvri
Теги
смартфон Россия Apple iPhone iPhone 7

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Главное за неделю: цены Samsung Galaxy S8, юбилейный iPhone 8 и чип Helio P25
iPhone 8 сможет узнать пользователя по глазам
HMD возродит легендарную Nokia N-серию

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 413
5 лучших смартфонов 2016 года 272
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 78