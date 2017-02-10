Меховой iPhone Fatale выпущен в России

Ювелирный бренд Ouvri объявил о выпуске в России специальной коллекции iPhone Fatale. Эта женская серия отделана кожей и мехом в необычных сочетаниях, настоящий кошмар истинного защитника животных. По описанию дизайнеров, в каждой модели соединена природа хищника и жертвы, так же как "в сущности любой женщины".





Так, в отделке Ouvri iPhone 7 Python используется кожа питона и лягушки, связанная между собой золотой оправой. В модели Vison сочетаются мех белой норки и кожа лосося. В iPhone 7 Léopard — мех леопардового окраса (на самом деле, это мех пони) и кожа оленя, в Zèbre — мех пони расцветки под зебру и кожа крокодила амарантового цвета с отделкой из титана с черным PVD-покрытием.

Стоимость всех четырех моделей iPhone Fatale стартует от 217 тысяч рублей за версию с 32 ГБ встроенной памяти.