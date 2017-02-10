Ростелеком заблокировал мессенджер «Аллё»

Оператор Ростелеком удалил свой мессенджер «Аллё» из онлайн-магазинов App Store и Google Play, а также заблокировал его работу для пользователей, успевших установить приложение себе на мобильное устройство. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на пресс-службу Ростелекома.





По словам представителей оператора, решение о приостановке работы сервиса приняли в компании 6 февраля, сейчас он находится на доработке и, после необходимой доводки, он снова будет запущен.

Напомним, Ростелеком запустил «Аллё» в конце января и закрытие произошло спустя пару недель эксплуатации. Теоретически, сервис был доступен только Воронеже, но установить приложение и получить воронежские номера можно было из любого города. Он позволял совершать бесплатные аудио- и видеозвонки другим пользователям приложения, а также за плату звонить на сотовые и городские номера. Запуск функции обмена текстовыми сообщениями планировался на первую половину 2017 года.