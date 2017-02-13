LG G6 получит прошлогодний Snapdragon 821 вместо нового Snapdragon 835

В сети уже появлялись слухи о том, что компании LG пришлось использовать в своем следующем флагманском смартфоне процессор Qualcomm прошлого года Snapdragon 821, а не самый новый и мощный Snapdragon 835. Подтверждение этому опубликовал ресурс SemiAccurate, сумевший сфотографировать официальный конфиденциальный документ о характеристиках LG G6.





Хотя фото было сделано еще на январской выставке CES 2017, ресурс опубликовал ее только сейчас, поскольку автор попросту не заметил, что снял что-то, что не должно было попасть в его объектив. Фото указывает, что в основе LG G6 лежит чипсет Qualcomm MSM8996AC, больше известный как Qualcomm Snapdragon 821. Также фото подтверждает защиту от воды и пыли, ЦАП Quad DAC, как у LG V20, сканер отпечатков пальцев на задней панели и 5,7-дюймовый дисплей Full Vision.

Напомним, по слухам причиной отказа от Snapdragon 835 стало то, что Samsung попросту присвоила себе начальные партии новейшего процессора. По словам одного из источников, Snapdragon 835 не бедут доступен в больших объемах до выхода Galaxy S8. А это может произойти 14 апреля, по крайней мере, в Южной Корее.

Для LG G6 уже официально представлен специальный экран от LG Display — 5,7-дюймовый QHD+ LCD с соотношением сторон 18:9. Разрешение нового дисплея составляет 1440 x 2880 пикселей, что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi.

Судя по предварительной информации, LG G6 сможет превзойти многие из современных флагманов по соотношению площади дисплея к площади передней панели. В одном из тизеров LG также намекала на защиту от воды.

Согласно более ранним утечкам, LG G6 оснащается двойной основной камерой с разным фокусным расстоянием каждого из модулей, а также двухцветной вспышкой. Смартфон базируется на топовом процессоре Snapdragon 835 от Qualcomm или прошлогоднем Snapdragon 821.

Анонс LG G6 ожидается на пресс-конференции 26 февраля к выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.